PRAIA DAS NEVES, em Presidente Kennedy, um lugar para descansar

19 de janeiro de 2024

Essa é uma opção para quem busca o contato com a natureza e descanso em família

Quer um lugar com natureza preservada e tranquilo para curtir os dias mais quentes do ano? Vamos te apresentar a Praia das Neves. Localizada à 27 km do Centro da cidade de Presidente Kennedy e a 162 km da capital Vitória, é um lugar para ser aproveitado em todas as fases da vida.

A praia tem cerca de 8 km de extensão, parte dela deserta e muito preservada, os quiosques de sapê são um convite para se sentar, admirar e refletir diante de toda a paisagem. As águas, verdes e frias, são ótimas para fugir das altas temperaturas. A faixa de areia é extensa, com muito espaço para a prática de atividades esportivas e recreativas como frescobol, peteca, soltar pipa e o que mais a sua imaginação permitir.

No calçadão, que fica no entorno de toda a orla, é possível fazer uma corrida, caminhada, colocar a saúde em dia ou, simplesmente, fazer um passeio para contemplar a natureza pouco explorada. O lugar possui muitas árvores, as sombras, podem ser aproveitadas na hora do lanche, ou para o descanso em uma cadeira, toalha estendida no chão, uma rede a ser embalada pelo vento.

Para quem curte um passeio de bicicleta, com a família ou amigos, é possível pedalar pela orla, uma extensão aproximada de 10 km, e chegar a praia de Marobá, outra beleza do litoral de Presidente Kennedy, mas esse é assunto para outra conversa.

Vale lembrar que durante os finais de semana, no período de verão e carnaval, sempre tem shows gratuitos que dão um ritmo diferente ao lugar…

Manguezal

Em Praia da Neves temos uma das maiores áreas de mangue preservadas do país, são cerca de 300 hectares cercados de Mata Atlântica e restinga, um verdadeiro tesouro.

O manguezal é um ecossistema de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, muito importante para a manutenção do equilíbrio natural, é no mangue que muitas espécies, principalmente as que vivem no mar, se reproduzem, um verdadeiro berçário natural.

Onde comer e me hospedar em Praia das Neves?

Praia das Neves é o lugar que garante inúmeras possibilidades para ser explorado, é possível juntar todo mundo e passar o dia inteiro na praia, ou esticar a visita por alguns dias. A versatilidade do local permite ao visitante levar, de casa, as coisas para consumo ou aproveitar as delícias gastronômicas feitas nos restaurantes e pousadas.

Para quem se enquadra na segunda opção, preparamos uma lista de sugestões de pousadas e restaurantes, confira:

Chalé Club do Brasil

Endereço: Av. Beira Mar, s/n – Praia das Neves

Tel.: (28) 99971-7017

Tel.: (28) 99939-3403

Pousada Crescer

Endereço: Rua Guaçuí, s/n – Praia das Neves

Tel.: (31) 98544-9010

Tel.: (28) 99902-6650

Gruta Restaurante e Pousada

Endereço: Av. Beira Mar, s/n – Praia das Neves

Tel.: (28) 3535-5001

Pousada e Restaurante Maria Flor

Endereço.: Rua Projetada, s/n – Praia da Neves

Tel.: (22) 99925-2493

Tel.: (22) 99883-2981

Praia Hotel

Endereço.: Rua Itaperuna, 20 – Praia das Neves

Tel.: (31) 99968-0286

E-mail: praiahotel@geovane

Restaurante do Ivo

Av. Beira Mar, s/n, Praia das Neves

Tel.: (28) 3535-5023

Restaurante do Aprigio

Av. Beira Mar, s/n Praia das Neves

Tel.: (28) 3535-5060