Praia de Vila Velha pode ganhar certificação de excelência internacional

today26 de março de 2021 remove_red_eye24

O Espírito Santo pode ganhar sua primeira praia com certificação de excelência internacional. E ela fica em Vila Velha. Nesta quinta-feira (25), representantes das secretarias de Turismo, Esporte e Cultura; Meio Ambiente; Obras; Serviços Urbanos e Desenvolvimento Urbano se reuniram de forma remota para alinharem os últimos detalhes para a Praia da Sereia, na Praia da Costa, alcançar os critérios exigidos pelo Instituto de Ambientes em Rede (IAR) para receber a Bandeira Azul.

Para que a Praia da Sereia receba tal certificação é necessário que o local tenha excelente balneabilidade, além de receber melhorias na infraestrutura do calçadão, ciclovias, corrimãos, rampa, instalação elétrica, banheiros, chuveiros, sinalização e organização das atividades esportivas praticadas in loco. No Brasil existem apenas alguns locais que já receberam essa certificação. No Espírito Santo será a primeira.

O secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, destaca a importância dessa certificação para a cidade: “Teremos um modelo de praia de excelência que irá beneficiar, primeiramente, o morador, que desfruta desse ambiente o ano inteiro e, posteriormente, quem nos visita, atraído pelas nossas belezas naturais”, destacou.

Bandeira Azul

A Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar, há uma série de critérios, com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. É uma certificação internacional pelo reconhecimento de um padrão de qualidade e excelência.



“Estamos empenhados em trazer essa conquista para todos os canelas-verdes e também para os turistas. Ter uma certificação como essa demonstra nossa preocupação em proporcionar qualidade de vida e promover o turismo de maneira sustentável”, destacou a subsecretária de Turismo, Carla Rezende.