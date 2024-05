Pré-candidatos do centro buscam consenso na eleição de Vitória

Uma nova conversa entre Gandini e Luiz Paulo será realizada na semana que vem

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), pré-candidatos do centro à Prefeitura de Vitória, realizaram hoje (27), no gabinete do parlamentar, na Assembleia Legislativa, o primeiro encontro sem a presença das demais lideranças que formam o bloco de seis partidos (PSD, PSDB/Cidadania, PSB, União Brasil e MDB) mais alinhados ao Palácio Anchieta.

Em clima de descontração, os dois reafirmaram o compromisso de que vão buscar o consenso, para que uma única candidatura represente o projeto do centro para a eleição na capital.

“Estamos afunilando as conversas para tomarmos a decisão”, declarou Gandini.

Já o tucano destacou a importância dos dois pré-candidatos reafirmarem o compromisso de que do grupo sairá um único nome. Uma nova conversa foi agendada para a próxima semana.

O grupo já teve quatro pré-candidatos: o deputado Mazinho dos Anjos e Luiz Paulo, ambos do PSDB, o também parlamentar Tyago Hoffmann (PSB) e Gandini (PSD). Porém, Mazinho não levou a pré-candidatura adiante e Tyago retirou o seu nome da disputa, a pedido do governador Renato Casagrande (PSB). Assim, restaram Gandini e Luiz Paulo.

fotos Wilbert Suave