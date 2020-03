Prefeito anuncia novas medidas de prevenção ao coronavírus em Guarapari

Na manhã desta terça-feira (17), o Prefeito, Edson Magalhães, juntamente com a procuradoria Geral do Município, as equipes das Secretarias de Educação (Semed); Saúde (Semsa); Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac); e Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), realizou uma coletiva de imprensa para anunciar novas medidas de prevenção ao Coronavírus, conforme recomendação do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e do Ministério Público do Espírito Santo. Entre as medidas estabelecidas estão a suspensão das aulas e o serviço de Home Oficce para funcionários municipais idosos, acima de 60 anos, e gestantes, a partir do sexto mês.

Segundo a Secretária de Educação, Sônia Meriguete, a partir da próxima segunda-feira (23), serão suspensas as aulas em toda a rede municipal de ensino, por 14 dias. Até lá, ou seja, nesta quarta (18), quinta (19) e sexta-feira (20), as escolas manterão as atividades escolares para o atendimento dos alunos, uma vez que, muitas famílias precisam desse prazo para adaptar à rotina e se adequar a esse processo. “Ontem nós tomamos a decisão de continuar as aulas, mas falamos que isso poderia ser modificado a qualquer momento. Hoje o quadro é outro, e com isso estamos suspendendo as aulas”, disse Sônia.



Ainda segundo a Secretária, as famílias que conseguirem se organizar para manterem seus filhos em casa e em segurança, ficam liberadas de levarem seus filhos para a escola nestes próximos três dias.

O prefeito recomendou essa medida de suspensão das aulas para todas as escolas particulares e disse que o Comité Municipal criado para acompanhar a situação do Covid-19 está atento a qualquer mudança do quadro da doença no Estado. “Volto a falar que o momento é de atenção. Se as pessoas puderem ficar em casa, essa é a melhor opção. O município está tomando todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e a população precisa colaborar”, disse Edson.

Os funcionários do município com mais de 60 anos e gestantes , a partir do sexto mês, farão o seus trabalhos em casa, na modalidade de Home Oficce. Os funcionários que trabalham no atendimento à população farão a escala de rodízio e usarão máscaras. Lembrando que, muitos serviços, principalmente no que tange a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), são oferecidos online, no site da Prefeitura, www.guarapari.es.gov.br .

Todos os eventos municipais continuam suspensos para evitar aglomerações. “O Ministério da Saúde orienta que a melhor forma de prevenção da doença é permanecer em casa, portanto, nós estamos tomando essas medidas para resguardar as pessoas. Esse não é o momento das pessoas irem para a praia ou circular pelas ruas sem necessidade”, disse o prefeito.

A Secretária de Saúde, Alessandra Albani, explicou que as equipes de saúde estão preparadas para atender a população, mas o momento é de atenção e não de pânico. “Se você está gripado ou chegou de algum outro país, a recomendação é que fique em casa, faça o isolamento corretamente, tome bastante líquido e se cuide. Só procure a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em casos urgentes. O município não possui caso confirmado da doença e juntos, cumprindo as recomendações, vamos combater a Covid-19”, disse Alessandra.



Sobre o Isolamento

Os pacientes que após avaliados em consulta médica preencherem o critério abaixo deverão ser submetidos ao protocolo clínico de isolamento domiciliar constantes na portaria 036-R, de 16 de março de 2020.

Síndrome Gripal

Na ausência de outro diagnóstico específico, considerar o paciente com febre, de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia.

Obs: Em caso de crianças com menos de 2 anos, é preciso considerar, na ausência de outro diagnóstico específico, febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios: tosse, coriza e obstrução nasal.

Orientações preventivas preconizadas pelo Ministério da Saúde

▪ Lavar as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

▪ Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir.

▪ Evitar aglomerações se estiver doente.

▪ Manter os ambientes bem ventilados.

▪ Não compartilhar objetos pessoais.