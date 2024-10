Prefeito de Anchieta institui coordenação de transição para novo governo

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, assinou, na tarde desta quinta-feira (17), o Decreto nº 6.578, que instituiu a Coordenação de Transição de Governo, que será responsável pelo envio das informações e dados da atual gestão para as equipes temáticas que serão instituídas por indicação do prefeito eleito, Leonardo Abrantes, o Léo Português.

Fabrício pontuou que agora que a equipe foi criada “ela irá indicar outros nomes para ajudar no processo. Precisamos repassar todas informações referentes a contratos, pessoal, licitações e outros dados importantes para que o próximo prefeito possa iniciar seu mandato com segurança e tranquilidade, possibilitando a continuidade das ações e serviços”.

O próximo passo é o prefeito eleito indicar as suas equipes temáticas que receberão as informações do governo atual. Cabe à cada equipe temática inteirar-se do funcionamento e dos projetos em andamento de todos os órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Municipal, podendo requisitar documentos e informações da Coordenação de Transição Governamental.

Os principais eixos são: a estrutura e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; as contas públicas; os programas e projetos do Município; estoques; contratos celebrados e as licitações em curso; previsão de realização de concurso público ou processo seletivo simplificado; qualquer outra informação devidamente requisitada perante a Administração Pública.

“Iremos realizar uma transição tranquila, mas necessária para se conectar com todas as equipes e termos uma radiografia das necessidades e ações prioritárias. Inclusive, queremos elencar as principais demandas e necessidades urgentes para as questões da educação, da temporada de verão e da saúde”, disse o prefeito eleito, Léo Português.

Confira os membros, em ordem alfabética, da Coordenação de Transição de Governo: Eliane Marconcini Silva Gozzer; Jilvan Carvalho dos Santos; Leonardo Antunes Assad; Sandro Azevedo Alpohim; e Tamyris Dias Tristão da Costa.

