Prefeito de Cariacica anuncia abono de R$ 6 mil para profissionais do magistério

today5 de dezembro de 2024 remove_red_eye35

O prefeito Euclério Sampaio anunciou, nesta quinta-feira (5), o pagamento de abono salarial de R$ 6 mil para os profissionais do magistério ativos, um vale-alimentação especial de R$ 1,2 mil para os demais servidores do quadro geral, além da antecipação do pagamento do salário de dezembro para o dia 20. A medida vai beneficiar 7.442 mil servidores.

O salário de dezembro e os R$ 600,00 do vale-alimentação regular serão depositados no dia 20. Já o abono de R$ 6 mil para os profissionais do magistério e o vale-alimentação especial de R$ 1,2 mil para os demais servidores serão pagos até o dia 30 de dezembro. O projeto de lei que estabelece o pagamento do abono aos profissionais do magistério será encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação.

“Graças ao equilíbrio nas contas públicas conseguimos antecipar o pagamento do salário de dezembro e conceder o abono salarial aos profissionais do magistério e o vale-alimentação especial aos nossos servidores. Essa é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho de todos, especialmente neste momento tão importante para as famílias de Cariacica”, destacou o prefeito.

O abono de R$ 6 mil será pago exclusivamente a 4.594 profissionais do magistério, enquanto o vale-alimentação especial de R$ 1,2 mil será destinado a 2.848 servidores.

foto Claudio Postay