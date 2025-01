Prefeito de Guarapari recebe Governador em visita à Feinartg e reforça apoio ao artesanato

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, recebeu na noite desta segunda-feira (6), o Governador do Estado, Renato Casagrande, para uma visita à Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari (FEINARTG), que este ano está acontecendo no SESC do município.

Essa foi a primeira visita oficial de Casagrande à cidade durante a nova gestão. Sua presença foi considerada fundamental para o evento, reforçando a importância dos artesãos locais e destacando o papel relevante do setor na economia e na cultura de Guarapari.

O prefeito Rodrigo Borges, em sua fala, expressou gratidão pela presença do Governador:

“A presença do Governador demonstra claramente a valorização desse segmento, que é tão importante e próspero para a nossa cidade. Nosso objetivo é promover essa iniciativa ao longo de todo o ano. Guarapari precisa se manter vibrante além da alta temporada, e ninguém melhor que o Governador para compreender a relevância desse setor”, afirmou.

Casagrande também aproveitou a oportunidade para reforçar seu compromisso com o setor. “Quero dizer ao povo de Guarapari, aos artesãos daqui e de fora que estão visitando, que vamos estar sempre à disposição, fazendo parcerias juntos”, declarou o Governador, destacando o apoio do governo estadual à cultura e ao artesanato local.

Entre os artesãos presentes na feira, Rose Salles enfatizou a relevância do evento como uma vitrine para o trabalho manual. “É um reconhecimento e uma forma de valorizar o que fazemos com amor, que são nossos artesanatos”, afirmou a artesã, destacando o impacto positivo da feira na promoção e visibilidade do trabalho artesanal.

Célia Dutra, também artesã, destacou a importância da visita do prefeito para o fortalecimento do setor. “A presença do prefeito aqui é muito significativa, pois ele pode ver de perto e reconhecer o nosso trabalho. Isso é essencial para nós, artesãos”, declarou.