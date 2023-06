Prefeito faz coletiva de imprensa para apresentar situação financeira de Itapemirim

today19 de junho de 2023 remove_red_eye113

O prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Sales (Dr. Antônio), realizou na manhã desta segunda-feira, 19, uma coletiva de imprensa com o intuito de repassar para os jornalistas presentes a realidade financeira e orçamentária de município, além dos limites constitucionais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Foi apresentado pelo prefeito, no início da coletiva, o panorama atual da queda de arrecadação e outros fatores que obrigaram o Executivo a tomar medidas drásticas nos últimos dias, como contingenciamento de despesas e exonerações.

Conforme Dr. Antônio, o corte na folha de pagamento, que hoje é a maior despesa do município, foi uma resposta necessária ao Tribunal de Contas do ES (TC/ES), que indicou índice de contratações além do limite prudencial máximo, tornando obrigatória a redução de cargos como uma ação inicial para o controle fiscal. Em maio esse índice chegou a 52,03%, ultrapassando 0,73% do limite imposto pelo TC/ES.

Ainda se tratando da redução do número de servidores, o município foi penalizado a cumprir uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do ES (TJ/ES) para extinção dos cargos comissionados de chefe de divisão, de setor, contador geral e outros, para cumprimento imediato.

Outro fator determinante foi o cumprimento do reajuste anual de 6,46%, que é direito dos salários dos servidores, conforme levantamento feito na data base de outubro de 2022, aprovado junto ao Sindicato dos Servidores (Sindserv), a ser pago de forma retroativa ao mês de janeiro de 2023.

Com uma queda significativa de arrecadação dos royalties, a administração municipal vem enfrentando desafios financeiros e tem buscado soluções para colocar o município nos trilhos

“Esses três fatores, aliados à queda da receita dos royalties com déficit de aproximadamente R$ 30 milhões do previsto no orçamento, fizeram com que tomássemos essa decisão. Foi algo necessário para evitar um colapso financeiro ainda maior do que já estamos vivendo e para manter a capacidade do município em honrar suas obrigações”, enfatizou o prefeito.

O secretário de Finanças, Marcos Toledo, relatou uma outra questão prioritária.

“Vale ressaltar que o prefeito municipal, quando assumiu esta gestão, deparou-se com o orçamento comprometido em 88%, restando apenas para a execução dos serviços básicos, nos últimos 06 meses de 2022, somente 12%”, disse Toledo.

De acordo com o secretário, do total do orçamento da prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, correspondentes a R$ 445.872.805,74, houve comprometimento com despesas empenhadas e reservadas no total de R$ 394.436.841,91, equivalentes a 88% do total orçado, no período de janeiro/2022 a junho/2022, restando um saldo de R$ 51.435.963,83, equivalente a 12% para execução no período de julho/22 a dezembro/2022.

O prefeito ressaltou que reuniu a imprensa não apenas para informar sobre os desafios enfrentados pelo município, como também apresentar um plano de ação para reverter a situação. “Estamos empenhados na busca de alternativas para aumentar a arrecadação, como a captação de recursos junto aos Governos Federal e Estadual, incentivo à vinda de empresas, revisão de contratos municipais, entre outros. Temos que aplicar o recurso público com responsabilidade e chegar ao equilíbrio orçamentário. A realidade do município hoje é outra, não há mais royalties como antes. Vamos encontrar soluções para adequar a aplicação dos recursos públicos dando prioridade aos interesses da população”, finalizou Dr. Antônio.