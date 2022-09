Prefeito de Itapemirim se reúne com superintendência da Caixa Econômica Federal

O objetivo é tratar sobre linhas de crédito para o setor público destinado a investimentos em infraestrutura

Na tarde desta quarta-feira (14), o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, esteve na sede da Superintendência Executiva da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, para tratar sobre linhas de crédito para o setor público, destinado a investimentos em infraestrutura.

O objetivo do executivo municipal é, através de parceria com a Caixa Econômica, realizar a substituição da atual iluminação pública municipal para lâmpadas de Led. “Além de economizar 40% do consumo, levaremos mais segurança para os nossos munícipes”, garantiu Dr. Antônio.

Na ocasião foi tratado sobre a intenção do município em construir uma usina de lixo, e também obras de tratamento de esgoto por todo Itapemirim. Visando atender essas e outras ações prioritárias do Município, a Caixa Econômica iniciou, após assinatura do prefeito, a consulta referente ao processo de enquadramento e habilitação para futura aprovação de crédito.

Também foram discutidos os tramites necessários para a regularização de pendência no setor de habitação da Caixa, processo que se arrasta por longos anos e está prestes a ser concluído.

Participaram do encontro o Superintendente Executivo de Governo da Caixa no ES, Fabrício Xouain Miranda, acompanhado de sua equipe técnica, Adenis Rodrigues, Ana Denise e Ricardo Fehlberg.

Estiveram presentes também o Vice-prefeito de Itapemirim, Fábio dos Santos Pereira (DaGata), e o Secretário Municipal de Integridade Governamental e Transparência, Melquisedeque Gomes Ribeiro.