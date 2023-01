Prefeito de Itapemirim vai criar gabinete de gestão integrada em segurança pública

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, se reuniu, na manhã da última terça-feira, 11, com o Comandante da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, major Luciano Nunes Buzim, Subtenente Falcão, o Secretário de Defesa Social de Itapemirim, Lázaro Contreiro, o comandante da Guarda Municipal de Itapemirim, inspetor Armando, e o Corregedor Pedrada, para tratar sobre a Criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal em Segurança Pública de Itapemirim, projeto de Lei já enviado pela Câmara.

Na reunião também foi conversado sobre a abertura de uma base da Polícia Militar em Itaipava, com previsão de entrega até o carnaval.