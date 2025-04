Prefeito de Marataízes apresenta demandas de mobilidade urbana ao Detran-ES

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, visitou, nesta quarta-feira (02), a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município para dialogar com o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) sobre as principais demandas de mobilidade urbana e infraestrutura viária da cidade.

Durante a reunião foram discutidas possíveis soluções para melhorar o fluxo do trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. O crescimento acelerado do município tem exigido investimentos e planejamento estratégico para atender à nova realidade da cidade.

“Marataízes cresceu muito e merece uma atenção especial. Estamos empenhados em encontrar alternativas para melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito de nossa cidade”, destacou o prefeito.

A iniciativa busca fortalecer o diálogo com o Detran-ES e outras autoridades para a implementação de melhorias que beneficiem a população e contribuam para um trânsito mais organizado e seguro.