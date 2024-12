Prefeito de Muniz Freire assume gestão do Consórcio do Caparaó com foco no desenvolvimento

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), inicia sua gestão à frente do Consórcio do Caparaó com um forte compromisso com o desenvolvimento regional e a melhoria das ações já em andamento.

Durante o processo de transição administrativa, conduzido em estreita colaboração com sua equipe técnica, Dito tem se dedicado ao conhecimento detalhado de cada projeto e processo em execução, garantindo que a sua gestão comece com alicerces sólidos.

O novo gestor do consórcio se reuniu com os profissionais que integram sua equipe, como a atual Diretora Executiva, Dalva Ringuier; o Diretor Administrativo, Gefherson Glicério da Silva Batista; o contador Wendel Alonso; o Coordenador, Casciano Rodrigues; e a consultora Drª Bruna Loura.

Além de dar continuidade às iniciativas iniciadas anteriormente, o prefeito Dito reafirma seu compromisso em buscar parcerias estratégicas com o governador Renato Casagrande, do seu partido, e deputados estaduais e federais, visando ampliar ainda mais as capacidades do consórcio.

“A articulação política será uma ferramenta central para a captação de recursos e a implementação de novos projetos que tragam benefícios diretos aos municípios consorciados e seus moradores”, ressalta Dito.

Com essa postura, o novo gestor do consórcio garante um trabalho eficiente e transparente, tecnicamente bem orientado, com o objetivo de conquistar resultados concretos.

“Nossa expectativa é que essa nova fase do consórcio traga avanços significativos, promovendo uma maior integração entre os municípios e soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da região do Caparaó”, reafirma o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva.