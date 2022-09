Prefeito de Presidente Kennedy assina ordem de serviço para construção da Secretaria de Assistência Social

today5 de setembro de 2022 remove_red_eye53

O prefeito Dorlei Fontão assinou, nesta segunda-feira (05), a ordem de serviço que autoriza o início das obras para a construção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Também assinaram o documento o Secretário Municipal de Assistência Social, Tancredo Almeida, o Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, Luiz Fernando Busato e o representante da empresa vencedora da licitação e responsável pela obra, L.V Viana Empreendimentos.

O investimento total da obra será de R$ 2.330.104,19. O prédio ficará localizado na Avenida Orestes Baiense, mesmo local onde já está sendo construído o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

A construção do Creas está sendo feita em parceria com o governo do Estado, que fez aporte de R$ 1 milhão. A previsão é que o espaço fique pronto até março de 2023.

“A construção da Secretaria de Assistência Social e do Cras e Creas vai permitir que nosso município dê continuidade aos serviços já prestados e aprimore ainda mais a qualidade dos serviços oferecidos. Além de proporcionar melhores condições de trabalho para os nossos profissionais desempenharem suas funções. Isso é garantia de direitos”, afirma o prefeito Dorlei Fontão.