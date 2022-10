Prefeito de Vila Velha envia PL de orçamento histórico de quase R$ 2 bi para a Câmara

20 de outubro de 2022

Serão quase R$ 2 bilhões de investimentos em Vila Velha no ano de 2023. Isso é o que prevê o Projeto de Lei Orçamentária Anual, assinado na tarde de sexta-feira (14), pelo prefeito Arnaldinho Borgo. O LOA ainda fixa as despesas do munícipio no ano que vem. Pela primeira vez na história do município, a gestão contará com valor próximo à casa dos R$ 2 bi.

O orçamento do ano que vem foi todo alocado no que prevê os programas de governo estabelecidos pelo Plano Plurianual, o PPA, de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A peça orçamentária é de R$ 1.949.021.720,00 e foi estimada com base no histórico da arrecadação e também na previsão do IPCA de 2023, com percentual de 5,09. A peça orçamentária enviada para votação na Câmara garante o pagamento da seguridade social dos servidores e leva em consideração a receita arrecadada este ano no município, além da projeção do ano que vem, assim como outras fontes de receita.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, destacou a credibilidade do município no pós-pandemia, que levou atrair novos investimentos para a cidade. Falou ainda da importância da desburocratização da gestão, abrindo a Prefeitura para novas arrecadações, o que leva Vila Velha a um momento histórico.

“Estamos fazendo história, aumentando a arrecadação do município a uma cifra que nunca foi sequer pensada. Em anos anteriores, vimos Vila Velha tentar sobreviver a duras penas, com pouco mais de R$ 900 milhões. Como iria investir nas pessoas dessa maneira? Não estamos fazendo mágica, estamos fazendo gestão profissional com foco em resultado, com planejamento, objetivos e metas traçadas. Trouxemos o conceito de gestão de grandes empresas privadas globais para dentro da prefeitura. O resultado tem sido esse, recorde de arrecadação, de obras, de investimentos em educação, na saúde, em segurança e tecnologia. Não estamos satisfeitos e vamos buscar mais ainda para 2023 e 2024. Significa mais qualidade de vida, investimentos e Vila Velha no topo do protagonismo estadual”, comentou o prefeito.

O Projeto de Lei, com 481 páginas, segue para apreciação dos vereadores.

foto Adessandro Reis/PMVV