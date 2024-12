Prefeito Dorlei entrega UBS reformada e ampliada e Campo Society, em Jaqueira

Nesta segunda-feira (30), o prefeito Dorlei Fontão da Cruz, realizou entregas importantes a população. Uma delas foi a Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade de Jaqueira. Com a ampliação recente da equipe de profissionais, o antigo espaço tornou-se insuficiente para garantir conforto e comodidade aos pacientes e trabalhadores da saúde.

Agora, com as melhorias estruturais, a UBS passa a oferecer um ambiente mais acolhedor e funcional para todos. “Essa obra representa nosso compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da nossa população. Estamos entregando um espaço digno para pacientes e profissionais”, destacou o prefeito Dorlei Fontão.

A ampliação e reforma da UBS de Jaqueira faz parte do compromisso da atual gestão em fortalecer a saúde pública no município. Além da comunidade de Jaqueira, as unidades de Marobá e da Sede também estão passando por obras similares, reafirmando a prioridade dada à infraestrutura e à qualidade do atendimento na área da saúde.

Entrega do campo society da comunidade

Durante a cerimônia de inauguração, também foi entregue o campo society da comunidade de Jaqueira, agora com grama sintética. O novo espaço esportivo representa mais uma conquista para os moradores e reflete o compromisso do prefeito Dorlei Fontão em promover melhorias nas diversas áreas que impactam a qualidade de vida da população.