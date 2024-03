Prefeito Dorlei se reúne para discutir a Segurança Pública de Presidente Kennedy

O Prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, liderou mais uma reunião estratégica com representantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, criado para debater medidas e ações voltadas à Segurança Pública no município. Entre os principais assuntos discutidos estava o Sistema de Videomonitoramento, responsável por diminuir drasticamente o índice de violência em Presidente Kennedy.

O encontro contou com a participação da Polícia Civil, na pessoa do Delegado da Superintendência da Polícia Regional Sul, Faustino Antunes Simões Filho e do Delegado Titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, Thiago Viana, bem como da Polícia Militar, representada pelo Tenente Luciano e o Sargento Ponte e do Corpo de Bombeiros, com o Coronel Stein, entre outros órgãos e secretários municipais.

Durante a reunião, outros temas relacionados à segurança foram abordados, incluindo a análise dos índices criminais e o fortalecimento da integração entre os diferentes órgãos de segurança pública.

Dorlei ressaltou a importância do trabalho em conjunto entre a administração municipal e as forças de segurança para garantir a tranquilidade e a proteção da população de Presidente Kennedy.

“Estamos empenhados em promover uma atuação integrada e eficiente no combate à criminalidade e na promoção da segurança em nosso município. Realizamos essas reuniões mensais porque este é um tema importantíssimo e é compromisso da nossa gestão garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos”, afirmou o Prefeito.

Ao final do encontro, foram definidas ações para serem implementadas na 32 Expo Jaqueira, que acontecerá entre os dias 21 a 24 de março, visando a melhoria contínua dos índices de segurança e o atendimento às demandas da comunidade.