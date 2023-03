Prefeito e secretários de Anchieta participam da 24ª Marcha dos Prefeitos

today29 de março de 2023 remove_red_eye40

A capital nacional, Brasília, sedia até amanhã (30) a 24ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios. Este ano, a marcha acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), com o tema “Pacto Federativo: um olhar para o futuro”. Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), deve reunir cerca de nove mil gestores.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, e os secretários de Governo e Infraestrutura, Leonardo Abrantes e Fabiano Mezadre, respectivamente, estão participando das palestras e outras ações que ocorrem durante o evento. Petri e os secretários estão aproveitando a oportunidade para visitar os gabinetes dos senadores e deputados capixabas, a fim de estreitar relações, apresentar projetos e conseguir recursos para o município. Também participam de agendas com outros prefeitos e a bancada capixaba.

“Junto a Amunes e os prefeitos do Estado, alinhamos uma agenda com a bancada capixaba para conversar sobre os temas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Precisamos que os projetos sejam aprovados em favor dos nossos municípios”, disse Fabrício Petri.

O evento, que teve sua primeira edição em maio de 1998, deve reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e líderes municipais para debater pautas municipalistas no Congresso Nacional e Governo Federal.