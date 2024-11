Prefeito eleito anuncia nome do futuro Secretário de Turismo de Guarapari

26 de novembro de 2024

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (26) pela Associação Guarapari em Ação (GEA), o prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges, revelou o nome do futuro Secretário Municipal de Turismo: Fernando Otávio Campos Silva. A escolha reforça o compromisso da nova gestão com o fortalecimento do setor turístico no município, contando com a experiência e trajetória de um empresário consolidado na área.

Fernando Otávio, natural de Contagem, Minas Gerais, possui um vínculo profundo com Guarapari desde a infância, quando sua família se estabeleceu na Praia do Morro, ainda deserta na época.

Fernando Otávio foi anunciado por Rodrigo Borges, prefeito eleito de Guarapari, como Secretário de Turismo do município.

Formado em Técnico de Edificações e Análise de Sistemas, Fernando construiu uma carreira sólida nos setores de construção civil e hotelaria. Atualmente, é sócio da ANDAZUL Construtora e da Pousada Duas Praias, um empreendimento familiar com mais de duas décadas de atuação, fundado por sua mãe, Marília Viana Campos da Silva. A pousada é administrada em parceria com sua esposa, Eliane Simoura.

“Neste verão, sei que não há tempo para solucionar todos os problemas que se acumularam. Contudo, estamos comprometidos em começar a mudar, a partir de uma gestão baseada no diálogo, na transparência e no trabalho conjunto com os empresários, comerciantes, moradores e visitantes”, disse o futuro Secretário.

Entre os principais cargos ocupados por Fernando, destacam-se:

– Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES);

– Presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG);

– Diretor de Turismo da GEA – Guarapari em Ação;

– Membro titular do Conselho Estadual de Turismo (CONTURES) e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Com mais de duas décadas de atuação em projetos estratégicos, Fernando Otávio tem se destacado na promoção de Guarapari em feiras nacionais e na qualificação do turismo local. Ele é um entusiasta do turismo sustentável e perene, defendendo iniciativas que fomentem o setor durante todo o ano, e não apenas na alta temporada.

Como presidente do CONTURES, liderou a criação do Planejamento Estratégico do Turismo do Espírito Santo, conhecido como “Rota Estratégica”, buscando posicionar o estado como referência no cenário nacional.

“Os desafios são muitos: garantir uma experiência de qualidade para os turistas mesmo diante de limitações estruturais, fortalecer a imagem da cidade e preparar o terreno para um turismo mais sustentável e estratégico nos anos que virão. Mas acredito que, com união e foco, podemos transformar dificuldades em oportunidades”, afirmou Fernando.

Com sua nomeação, Fernando Otávio Campos Silva assume o desafio de consolidar Guarapari como um destino turístico de excelência. Sua experiência e conexão com a cidade, somadas ao apoio de entidades e associações, prometem trazer avanços significativos para o setor, promovendo um turismo sustentável e de qualidade para moradores e visitantes.

“Meu compromisso é com cada cidadão e com cada visitante. Vamos trabalhar incansavelmente para fazer deste verão o início de uma nova era para o turismo de Guarapari. Que 2025 seja lembrado como o ano em que Guarapari começou a trilhar um caminho de progresso, união e crescimento”, finaliza.