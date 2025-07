Prefeito humilde, acessível e trabalhador: Léo Português já deixa sua marca em Anchieta

Com apenas seis meses à frente da Prefeitura de Anchieta, o prefeito Léo Português tem provado que humildade e trabalho firme são ingredientes poderosos para uma boa gestão.

Em meio a um cenário econômico desafiador, com uma queda de aproximadamente R$ 40 milhões na receita do município em comparação com o ano passado, Léo tem surpreendido pela capacidade de manter as finanças equilibradas, os salários em dia e, acima de tudo, seguir tocando obras importantes em todas as regiões da cidade.

A marca de sua gestão já começa a se desenhar: um prefeito presente, acessível, que escuta a população e que prefere estar na rua, acompanhando de perto os problemas e fiscalizando as soluções. Léo tem se mostrado um gestor de diálogo fácil, que transita bem entre comunidades, servidores, lideranças políticas e instituições, sempre com a simplicidade que lhe é característica.

Mesmo diante da crise orçamentária, Anchieta já colhe frutos do seu esforço. Em apenas seis meses, a atual gestão conquistou quase R$ 7 milhões em emendas parlamentares, recursos que estão sendo aplicados em obras e serviços essenciais. Essa articulação política tem sido fundamental para garantir investimentos enquanto o orçamento municipal sofre impactos da queda de arrecadação.

A população já começa a reconhecer o diferencial de uma gestão próxima, transparente e ativa. Seja visitando obras, participando de reuniões comunitárias ou atendendo pessoalmente no gabinete, Léo Português tem imprimido um novo ritmo à Prefeitura de Anchieta. E mesmo com pouco tempo de mandato, já dá sinais de que veio para deixar uma marca positiva na história do município.

Se os primeiros seis meses foram desafiadores, o prefeito demonstra que os próximos virão com ainda mais trabalho, diálogo e conquistas. Afinal, como ele mesmo costuma dizer: “com humildade e responsabilidade a gente faz muito, mesmo com pouco, e estou aqui para trabalhar, sobretudo para os que mais precisam.”