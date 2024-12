Prefeito, vice e vereadores de Vila Velha são diplomados pela Justiça Eleitoral

O prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, o vice-prefeito Cael Linhalis, os vereadores eleitos e os respectivos suplentes foram diplomados pela Justiça Eleitoral, na tarde de quarta-feira (18), durante solenidade realizada no auditório da Universidade Vila Velha (UVV). O ato contou com a presença de um grande público – que lotou o auditório – e com a participação de diversas autoridades, além de familiares de todos os diplomados.



A abertura do evento foi abrilhantada pela apresentação da banda musical do Instituto Artes sem Limites. Em seguida, a Justiça Eleitoral realizou a entrega de diplomas aos vereadores e suplentes, e ao prefeito e seu vice.



No discurso, o prefeito fez um agradecimento especial à esposa Andressa Barcelos, aos filhos Pedro e Arnaldo Neto e à família, pelo apoio nesta jornada de servir à população. Também elogiou a atuação do secretariado e dos servidores municipais, que trabalham incansavelmente em prol de levar mais dignidade e qualidade de vida aos moradores da cidade. E agradeceu a parceria com a Câmara de Vereadores.



“Ninguém constrói nada sozinho. Por isso, agradeço a todos que têm contribuído com nossa gestão, ao longo desta jornada que me trouxe até aqui. Quero destacar a importância de uma Câmara Legislativa alinhada com os interesses do povo, pois somente juntos conseguiremos aprovar projetos transformadores e garantir o crescimento sustentável da nossa cidade. Essa parceria é vital para construir a Vila Velha que sonhamos, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos”, afirmou.

Compromisso

Arnaldinho ressaltou ainda o compromisso de continuar trabalhando todos os dias para fazer Vila Velha seguir avançando e lembrou que, com a forte parceria mantida com o governador do Estado, Renato Casagrande, sua gestão conseguiu tirar a cidade do isolamento político e transformá-la em referência na atração de investimentos, na geração de emprego e renda, em investimentos e modernização.



Fez um breve balanço dos principais avanços conquistados durante os últimos quatro anos, que transformaram a realidade do município nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, controle e transparência, assistência social, segurança, turismo, esporte, lazer, finanças e obras.



E listou, ainda, os projetos mais importantes para o segundo mandato, como as obras do Morro do Moreno, um dos pontos turísticos da cidade, que vai receber investimentos para melhorar a infraestrutura, ampliar o acesso ao local e atrair mais visitantes; e a requalificação urbana dos 32 quilômetros de orla de Vila Velha, com a construção de 21 novos quilômetros de ciclovias. O primeiro trecho da orla, de 6,5 km, contemplando Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos, já foi autorizado o início das obras de ciclovia, calçadão, iluminação, pavimentação e drenagem. Investimentos que contam com a parceria do Estado.



Extraordinário

“Hoje, ao iniciar este novo capítulo como prefeito de Vila Velha pela segunda vez, quero expressar minha profunda gratidão a Deus por essa oportunidade. É com redobrado ânimo e determinação que renovo o compromisso de fazer o extraordinário, entregando resultados que vão transformar ainda mais a nossa cidade e melhorar a vida da nossa população. Este momento reflete mais do que uma responsabilidade pessoal: é um chamado para continuar servindo ao próximo, para construir um futuro sólido a partir das ações que estamos realizando no presente”, disse.



E acrescentou: “A jornada não será fácil, mas a força que vem do propósito de servir nos dá coragem para continuar. Vamos trabalhar incansavelmente, planejando e executando ações que colocarão nossa cidade no caminho do progresso. O futuro de Vila Velha está sendo construído agora, e conto com cada um de vocês para transformar esse sonho em realidade”.



Cerimônia

A cerimônia de diplomação foi conduzida pela juíza da 32ª Zona Eleitoral de Vila Velha, Fabrícia Gonçalves Calhau Novaretti, que contou com as participações da juíza da 55ª Zona Eleitoral e do juiz da 57ª Zona Eleitoral do município, Hermínia Azoury e Manoel Cruz do Val, respectivamente, além da promotora eleitoral Kennia Gallon Kirmse Smarçaro. A reitora da UVV, Denise Endringer, também prestigiou o evento, compondo a mesa das autoridades.



O prefeito Arnaldinho foi reeleito com a maior quantidade de votos, em números absolutos, na história das eleições municipais no Espírito Santo. Com 193.451 votos (79,04% dos votos válidos), ele venceu o pleito no primeiro turno.

