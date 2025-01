Prefeitura de Alfredo Chaves presta contas dos primeiros 30 dias da gestão

Os primeiros 30 dias de gestão mostraram o compromisso da nova administração em enfrentar os desafios e trabalhar para transformar Alfredo Chaves em uma cidade mais estruturada e eficiente

A Prefeitura de Alfredo Chaves chega ao fim dos primeiros 30 dias da nova gestão com diversas ações iniciadas e concluídas. Mesmo herdando diversos desafios, como a falta de contrato para fornecimento de óleo para máquinas, prédios públicos deteriorados e equipamentos de informática defasados, a administração conseguiu avançar em vários setores, beneficiando tanto a sede quanto o interior do município.

Confira as principais ações realizadas nos primeiros 30 dias de governo:

Infraestrutura e Mobilidade

– Início da recuperação das estradas rurais, facilitando o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola;

– Solicitação de melhorias no trânsito junto ao Detran-ES;

– Pedido de intervenções nas rodovias estaduais ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES);

– Elaboração de um cronograma para a coleta de entulhos na sede;

– Vistoria e ações para garantir a entrega das unidades habitacionais;

– Acompanhamento das obras de macrodrenagem no bairro Macrina;

– Ações de limpeza e reparos em equipamentos públicos.

Educação

– Melhoria em algumas escolas municipais, garantindo um ambiente mais adequado para alunos e professores;

– Realização de processo seletivo para contratação de professores e profissionais da educação;

– Instituição da disciplina Educação Financeira para alunos o 4º ao 9º ano;

– Posse de concursados na educação;

– Oferta do auxílio transporte para estudantes universitários e técnicos;

– Ampliação de vagas em diversas escolas;

– Preparação de projetos de leis: seleção de diretores escolares e reajuste para os professores.

Saúde e Bem-Estar

– Realização de mutirão de limpeza nas ruas dos distritos e da sede municipal;

– Ações intensificadas para o combate à dengue, visando a segurança sanitária da população;

– Encontros para discutir estudos e ações junto ao Ministério da Saúde sobre a Febre do Oropouche;

– Adesão ao projeto de Teleconsultas ofertadas pelo Estado em diversas especialidades.

Administração e Serviço Público

– Ampliação do horário de atendimento nos setores da Prefeitura (7h30 às 16h30), garantindo mais acessibilidade ao cidadão;

– Elaboração de um cronograma oficial com feriados e pontos facultativos;

– Apresentação de um projeto de reestruturação administrativa, otimizando os serviços internos;

– Lançamento do novo site oficial da Prefeitura e do portal do turismo, oferecendo mais transparência e acesso às informações institucionais;

– Maior divulgação das ações da administração municipal.

Valorização do Servidor Público

– Envio de projeto de lei para incorporação ao salário dos motoristas, tratoristas e operadores de máquinas do valor que antes era pago como gratificação, garantindo mais estabilidade aos servidores.

Agricultura e Desenvolvimento Rural

– Realização de reuniões de escuta com agricultores e associações nas comunidades rurais para planejamento de melhorias e apoio ao setor;

– Busca por parcerias e convênios junto ao Governo do Estado e deputados, visando captar investimentos para o desenvolvimento do município.