Prefeitura de Alfredo Chaves realiza vistoria em unidades habitacionais

today10 de janeiro de 2025 remove_red_eye82

A Prefeitura de Alfredo Chaves vistoriou as 30 unidades habitacionais recentemente construídas no município, na Fazendo Experimental Incaper, na sede municipal. Elas foram entregues simbolicamente pela gestão anterior. As moradias, no entanto, ainda apresentam pendências que impedem a entrega definitiva aos moradores.

Os moradores assinaram o termo de posse durante a entrega simbólica. O documento estabelece que os beneficiados devem ocupar a residência no prazo de 60 dias após a assinatura.

Entre os problemas identificados estão a falta de abastecimento de água em algumas unidades, pendências na instalação elétrica das unidades e na rede geral, ausência de pavimentação nas ruas e a necessidade de corrigir falhas no sistema de drenagem das ruas.

Técnicos de engenharia e arquitetura da atual gestão estão realizando inspeções detalhadas nas moradias e no entorno para garantir que os serviços contratados sejam corrigidos e concluídos, conforme previsto no projeto original e que as empresas contratadas cumpram suas obrigações.

“Nosso compromisso é entregar aos moradores unidades seguras, completas e adequadas para uso. Não podemos liberar as casas antes que todas as intervenções necessárias sejam feitas e o conjunto esteja em condições ideais”, afirmou a secretária de Desenvolvimento e Planejamento, Jane Castelione Bettcher.

De acordo com o prefeito Hugo Luiz, as correções e ajustes serão executados para que as casas sejam entregues aos moradores com total segurança,

A Prefeitura reforça que, assim que os ajustes forem realizados, as famílias serão oficialmente convidadas para tomar posse de suas novas moradias, inaugurando uma nova etapa em suas vidas com segurança e dignidade.