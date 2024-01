Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo para médico veterinário e outros três cargos

A prefeitura de Anchieta vai realizar um processo seletivo para contratar médico veterinário, assistente de veterinária cuidador e tratador de animais e analista ambiental. A finalidade é preencher vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas por meio eletrônico no site do município.

Ao todo são oito vagas mais cadastro de reserva. O período de inscrições vai das 8 horas do dia 25 de janeiro até às 23h59min do dia 26 de janeiro. Interessados no processo seletivo simplificado podem obter mais informações e fazer a sua inscrição no endereço www.anchieta.es.gov.br/selecao.