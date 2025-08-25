Prefeitura de Anchieta abre vagas para Topógrafo: inscrições até amanhã (26)

A prefeitura de Anchieta está com uma vaga aberta, mais cadastro de reserva, para técnico em agrimensura.

As inscrições acontecem nos dias 25 e 26 de agosto e podem ser feitas no site da prefeitura. É necessário ensino médio e curso técnico em agrimensura.

A remuneração é de R$ 2.678,48 mais auxílio-alimentação de R$ 700,00 e a carga horária é de 40 horas semanais. Mais informações no link:

https://edu04.cloud.el.com.br/es-anchieta-pm-processo-seletivo/paginas/candidato/