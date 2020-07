Prefeitura de Anchieta celebra parceria com a Findes

A Prefeitura de Anchieta e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito da Findes (NAC), estabeleceram uma parceria na semana passada para que as empresas do município possam contar com uma assessoria sobre o crédito, visando dar início a parceria e atender as necessidades das empresas locais, para informações relacionadas ao acesso ao crédito.



O encontro contou com a presença do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, da secretária de Desenvolvimento, Paula Louzada, e do assessor da prefeitura Marcos Vasco, além do consultor do NAC Leonel Piovezan e do gerente dos Conselhos Temáticos da Findes, Fábio Ruschi.

“O encontro com a Findes representa mais uma oportunidade de unir esforços para o desenvolvimento econômico de Anchieta, como por exemplo as orientações de acesso do empreendedor às linhas de crédito para o enfrentamento e resistência à pandemia”, observou o prefeito Fabrício Petri.



“Esperamos com isso levar o NAC ao conhecimento dos pequenos empresários da cidade, sendo estes os que mais precisam de orientação financeira neste momento de crise que passamos”, comentou o consultor do NAC, Leonel Piovezan.



A reunião foi marcada pela troca de experiências e conhecimentos relacionados às ações de cada entidade, sempre focando em soluções financeiras para acesso a crédito de micro e pequenas empresas.



Contatos: Sala do Empreendedor de Anchieta: (28) 3536-3669 / (28) 99985-3766. Findes: (27) 3334-5784 ou envie um e-mail para nac@findes.org.br