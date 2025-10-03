Prefeitura de Anchieta e DETRAN-ES promovem melhorias no trânsito do município

today3 de outubro de 2025 remove_red_eye36

A Prefeitura de Anchieta, em parceria estratégica com o DETRAN-ES, por meio do programa Pavimenta Detran, está realizando importantes melhorias na infraestrutura de trânsito em pontos estratégicos do município. As ações contemplam o centro da cidade e o balneário de Castelhanos, promovendo mais segurança, mobilidade e organização no tráfego de veículos, ciclistas e pedestres.

No centro, as principais vias receberam revitalização completa da sinalização horizontal e vertical. Um dos destaques é a ampliação da ciclofaixa, que ganhou 800 metros de extensão, com nova pintura e instalação de tachões. O trecho, que antes terminava próximo à loja Marchezi, agora se estende até a escola Amarilis Fernandes Garcia, fazendo com que a malha cicloviária que se inicia na Avenida Beira Mar atinja 1,2 km de extensão. A medida contribui para o ordenamento do trânsito e maior segurança viária, reduzindo conflitos entre ciclistas, pedestres e veículos.

Já em Castelhanos foi implantado um novo formato de trânsito para atender à demanda da comunidade. A principal mudança é a adoção do sistema binário, que transforma vias paralelas em sentidos únicos e alternados. Essa configuração organiza o fluxo de veículos, garante mais agilidade e segurança nos deslocamentos e facilita o acesso a pontos estratégicos do balneário.

Além disso, a alteração possibilitou a criação de novas vagas de estacionamento, já que agora é permitido estacionar em ambos os lados das vias. Para a efetivação do projeto foram executados serviços de revitalização da sinalização horizontal e vertical, com renovação e implantação de faixas de pedestres, além da instalação de placas indicativas com os novos sentidos e preferenciais das vias.

Com essas ações, a administração municipal reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da mobilidade urbana e da qualidade de vida em Anchieta.