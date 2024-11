Prefeitura de Anchieta estabelece prazos para matrículas nas escolas para 2025

Para regulamentar o processo de matrículas nas escolas da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2025, a Prefeitura de Anchieta estabeleceu os prazos e as regras na Portaria Seme Nº 017/2024.

O documento trata de todas as possibilidades de ingresso nas turmas do próximo ano, como as rematrículas presenciais, as transferências internas entre as unidades escolares do sistema municipal de educação, as pré-matrículas e as matrículas novas, por meio do sistema on-line, conforme os critérios estabelecidos na portaria.

Após o período da rematrícula, entre 30 de outubro e 6 de novembro, a próxima etapa começará no dia 13 e vai até 22 de novembro. É o pedido de transferências internas entre as unidades escolares.

A solicitação das pré-matrículas para novos alunos será online, entre 10 e 31 de dezembro.

Para mais informações, procure a escola que atende sua comunidade.

Confira a íntegra da Portaria Seme Nº 017/2024.