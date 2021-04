Prefeitura de Anchieta publica calendário de pagamento dos servidores

today8 de abril de 2021 remove_red_eye25

A Prefeitura de Anchieta divulgou o calendário de pagamento de salários dos servidores para este segundo trimestre de 2021. O pagamento será sempre realizado no último dia útil de cada mês.



Conforme o setor de Recursos Humanos, o cronograma será publicado trimestralmente em virtude das instabilidades na receita municipal por conta da pandemia provocada pela Covid-19.



Segundo o chefe do Executivo, mesmo com o aumento de investimentos na saúde por conta da pandemia, as contas estão em equilíbrio financeiro. “Nossas contas estão equilibradas e isso permite prevê que dia o servidor irá receber seu salário, mesmo que seja por trimestre. Com isso, ele poderá se programar e a nossa intenção é a valorização do nosso funcionalismo, que tem se empenhado para fazer o melhor para Anchieta”, comenta o prefeito Fabrício Petri.



Confira o cronograma de pagamento – 2º trimestre 2021:

Abril

Dia 29 – PMA

Dia 30 – FMS E SEME

Maio

Dia 27 – FMS E SEME

Dia 28 – PMA

Junho

Dia 29 – PMA

Dia 29 – SEME E FMS