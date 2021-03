Prefeitura de Anchieta renova convênio com Incaper

A Prefeitura de Anchieta renovou o convênio celebrado com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O objetivo da celebração do documento é fomentar a agricultura e a pesca no município em parceria com o órgão estadual.

A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito na semana passada e contou com a presença, além do prefeito Fabrício Petri e do coordenador regional litoral Sul, Alciro Lamão Nazarino; do coordenador do escritório local, Danilo Biancardi Ceccon e do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Fabiano Mezadri.

Com a celebração do convênio a prefeitura irá disponibilizar combustível para o veículo do órgão, servidores para atuar junto aos profissionais do Incaper, além do espaço físico do escritório local. Em contrapartida, o Incaper irá disponibilizar seus técnicos e desenvolver projetos com os agricultores e pescadores de Anchieta.

O escritório local do Incaper funciona no térreo do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. A equipe do órgão estadual desenvolve diversos projetos de extensão em parceria com os técnicos da municipalidade.