Prefeitura de Cachoeiro faz troca de abadá por litro de leite para o Cachoeiraço 2026
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou uma iniciativa inédita e solidária para a distribuição de abadás do Cachoeiraço 2026: a troca por um litro de leite, que será destinado a lares de idosos e abrigos da cidade. O evento marca o retorno do tradicional carnaval local, que não era realizado há mais de 20 anos e promete levar trio elétrico e animação familiar para as ruas de Cachoeiro.
O Cachoeiraço 2026, programado para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro, contará com programação diversificada, incluindo atrações nacionais, artistas locais e atividades para crianças e adultos, transformando a Avenida Beira Rio em um verdadeiro corredor de alegria por três dias.
Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a ação solidária reforça o caráter comunitário do evento e o compromisso da gestão com a cultura e a inclusão social.
“Queremos que o Cachoeiraço seja uma festa para toda a família, que celebre nossa cultura e também leve um gesto de carinho a quem mais precisa. Ao trocar um litro de leite por um abadá, cada foliã e folião contribui diretamente para os lares de idosos e abrigos da nossa cidade. É carnaval, é alegria, e é solidariedade caminhando lado a lado”.
As inscrições para participar da troca de abadás podem ser feitas até esta quarta-feira, 4 de fevereiro, no link: https://www.cachoeiro.es.gov.br/cultura-e-turismo-semcult/abada-cachoeiraco-2026. A entrega dos litros de leite e a retirada dos abadás — limitados a um por CPF — acontecerão no Palácio Bernardino Monteiro, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, nas datas de quinta e sexta-feira, 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 18h.
A expectativa da organização é de que a iniciativa não apenas dinamize a participação popular no Carnaval, mas também mobilize a comunidade em prol de uma ação social de impacto, fortalecendo o clima de festa com propósito e solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim.