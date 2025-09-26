Prefeitura de Cachoeiro lança força-tarefa contra infestação de pernilongos

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou na última quarta-feira (24) uma grande força-tarefa de limpeza e desassoreamento de córregos do município para reduzir a infestação de mosquitos pernilongos, que tem gerado muitas reclamações em diferentes bairros.

O encontro ocorreu no Centro de Manutenção Urbana (CMU) e reuniu vereadores, o secretário de Limpeza Pública, Brás Zagotto, o secretário de Manutenção e Serviços, Ary Moreira, a secretária de Saúde, Renata Fiorio, além de outros integrantes da gestão.

Entre as medidas anunciadas está a antecipação do uso de veículos termonebulizadores, conhecidos como carros fumacês, e também de equipes com bombas costais para pulverização em pontos críticos da cidade.

Segundo a secretária de Saúde, Renata Fiorio, o combate ao mosquito segue normas rígidas: a legislação proíbe o uso de inseticidas comuns, sendo aplicado um óleo mineral próprio, e as ações só podem ser feitas no período noturno. Ela reforçou ainda a importância da participação da população: “É essencial que cada morador contribua com a limpeza dos quintais para evitar focos não só do pernilongo, mas também do mosquito da dengue”.

Já os secretários Brás Zagotto e Ary Moreira vão mobilizar equipes e máquinas para a limpeza dos córregos, aproveitando o baixo volume de água provocado pelo período de estiagem, que favoreceu a proliferação dos insetos.

O prefeito Ferraço destacou que a união de esforços é fundamental para dar uma resposta rápida à população.

“Estamos mobilizando toda a estrutura da Prefeitura para agir de forma imediata. Essa é uma questão de saúde pública e precisamos atuar com determinação. Mas é importante lembrar: o poder público faz a sua parte, e a população precisa fazer a dela, cuidando dos quintais e eliminando possíveis criadouros. Só assim teremos resultados duradouros no combate ao mosquito”, afirmou o prefeito.