Prefeitura de Guarapari e Sebrae abrem 90 vagas para qualificação de ambulantes

today20 de outubro de 2021 remove_red_eye45

A Prefeitura de Guarapari, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), abre nesta quarta-feira (20) as inscrições para uma série de palestras gratuitas voltadas para ambulantes do município. Ao todo serão 90 vagas.



As palestras serão oferecidas gratuitamente nos dias 25 de outubro e 08 de novembro, no auditório da Secretaria de Educação (Semed).

Com os temas “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos” e “Atendimento ao cliente: Como satisfazer e encantar seus clientes”, as palestras terão como objetivo principal, a qualificação dos prestadores de serviços que trabalham na orla do município.



Os participantes receberão certificados que irão valer pontos para os futuros editais de renovação e de novos cadastramentos de ambulantes de Guarapari.



“Estamos qualificando o turismo de nossa cidade, e essa parceria acrescenta qualidade no serviço prestado por esses profissionais que trabalham diretamente com os turistas em nossas praias”, disse o secretário de Postura e Trânsito (Septran).



As inscrições devem ser realizadas na sede administrativa da Septran, localizada no Edifício Praia da Maruja, Avenida Oceânica, 1462, loja 27. É preciso levar os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Cada profissional pode fazer uma inscrição. O curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos é direcionado para as categorias alimentícias como: salgados, doces, milhos e derivados; pipoca e algodão doce; hot dog; salada de frutas; churros e churrasquinho. Já para o curso de Atendimento ao cliente: Como satisfazer e encantar seus clientes, podem se inscrever todos os ambulantes, de qualquer categoria.



Confira o cronograma de palestras

25/10 – 15h às 17h – Boas Práticas na Manipulação de Alimentos;

08/11 – 09 às 11h – Atendimento ao cliente: Como satisfazer e encantar seus clientes;

08/11 – 15 às 17h – Boas Práticas na Manipulação de Alimentos.

