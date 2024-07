Prefeitura de Guarapari inicia serviço de georreferenciamento no município

A Prefeitura de Guarapari começou a realizar o serviço de georreferenciamento na cidade. Os trabalhos permitem obter a atualização da planta imobiliária, documento em que constam os imóveis do município. As ações tiveram início na última segunda-feira (01) no Centro, Concha D’Ostra, Coroado, Ipiranga, Kubitschek, Muquiçaba, Olaria, Praia do Morro, Santa Margarida e São Judas Tadeu, com a visita nos imóveis da região.

O objetivo é incrementar a arrecadação de impostos e ter um melhor entendimento sobre o uso do solo urbano, o que é fundamental para as ações do governo e o bem estar da população. Com a redução de recursos disponíveis, é importante utilizar sistemas de gestão eficientes e informações atualizadas, especialmente para a Secretaria da Fazenda.

Segundo Aline Dias, secretária municipal da fazenda, o objetivo é também criar rotinas padronizadas e eficientes, modernizando e mantendo a nova base de dados de forma menos onerosa e mais ágil.

“A eficiência administrativa e a racionalização do gasto público dependem da georreferência da realidade física e socioeconômica da cidade, permitindo detectar problemas geográficos e propor ações necessárias. Além disso, o geoprocessamento também aumenta a transparência da gestão municipal, tornando informações como obras, investimentos e situação tributária mais acessíveis e compreensíveis aos cidadãos, quando associadas a mapas da cidade”, pontuou.