Prefeitura de Guarapari lança edital para contratação de guarda-vidas

31 de outubro de 2023

A prefeitura de Guarapari lançou, nesta terça-feira (31), o edital para contratação temporária e cadastro de reserva de salva-vidas para atuação no Serviço de Salvamento Marítimo.

São 100 vagas, mais cadastro de reserva. O contrato será de 40 horas semanais para atuar na jornada de 12×36, com duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. O vencimento é de R$ 1.548,00 mais R$ 464,40, referente risco de vida, e também auxílio alimentação no valor de R$ 220,00.

Veja o que é preciso para se candidatar a vaga:

– Ter concluído o ensino fundamental;

– Certificado/declaração de conclusão do curso de formação de guarda-vidas, ou certificado de reciclagem de guarda-vidas (ARGV); homologados, conforme NT-07 ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, dentro do prazo de validade; estando o candidato aprovado, apto no CFGV pelo Corpo de Bombeiros Militar;

– Certidão Negativa de antecedentes criminais, federais e estaduais;

– Certidão Negativa Eleitoral;

– Certidão Negativa DRH.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), localizada na Avenida Munir Abud, 254, Praia do Morro, das 08h30 às 17h30.

Outras informações no link https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/documento/20231031092213-edital-setec-no-18-2023.pdf

foto ilustrativa