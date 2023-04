Prefeitura de Itapemirim discute sobre ações da iniciativa privada na execução de eventos

Na manhã da última quarta-feira, 12 de abril, representantes da Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Conselho Municipal de Turismo e Secretaria de Turismo, estiveram reunidos com o prefeito de Itapemirim, Antônio Rocha, para tratar sobre ações da iniciativa privada na execução de eventos no município de Itapemirim.

Um dos assuntos em pauta foi o festival “I Love Music”, que será realizado na orla de Itaoca, no feriado de Tiradentes, de 20 a 23 de abril.

Fez-se presente, também, na reunião, o empresário, Rodrigo Lisboa, realizador do festival, para discutir sobre sua realização, explanando sobre a organização e gestão do mesmo.

Foi debatido sobre a importância e impacto de um evento desse porte para o município, que traz notoriedade para a cidade, aquecendo a economia local e fomentando o turismo, através do fluxo de pessoas que visitam a localidade no seu período de realização, atingindo todo o potencial de fomento socioeconômico, pois não apenas com os setores envolvidos diretamente com os eventos são beneficiados, mas toda uma cadeia dentro da cidade, como hotéis, comércio, restaurantes, transportes, dentre outros.