Prefeitura de Itapemirim presta contas da saúde dos três quadrimestres de 2022

4 de maio de 2023

A secretaria de Saúde realizou a prestação de contas na área da saúde dos três quadrimestres do ano de 2022. A ação visa a transparência e o direito de fala à população.

Durante a audiência todos os responsáveis pelos projetos e programas que envolvem a secretaria da Saúde apresentaram, detalhadamente, as ações.

A cada quadrimestre a secretaria realiza esta prestação de contas durante audiência pública e oferece oportunidade aos munícipes para darem sugestões e opiniões sobre os diversos setores ligados à pasta.

Dados abordaram informações pertinentes às três subdivisões das superintendências, sendo elas: atenção primária e vigilância de saúde, atenção secundária, administrativa orçamentária/financeira, dos meses de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, detalhando as ações realizadas e os recursos empregados pela pasta.

Também foram abordadas ações do Departamento de Compras, Departamento de Gestão de Pessoal da Saúde, Transporte Sanitário-Semus, atendimentos realizados pelo almoxarifado e patrimônio do Fundo Municipal de Saúde de Itapemirim (Semus) e CRIA (Centro de Referência da Infância e Adolescência).

Ao fim, o secretário de Saúde, Joseli José Marquezini, apresentou o relatório financeiro, sendo esse, uma ferramenta de suma importância para o acompanhamento e monitoramento na gestão da Saúde Pública.

A audiência pública é realizada em cumprimento à Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que, em seu capítulo IV, artigo 36, orienta que o gestor do SUS elabore relatório detalhado, dividido por quadrimestre, com informações sobre montante e fonte dos recursos aplicados no período.