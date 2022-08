Prefeitura de Itapemirim realiza pagamento a instituição que administra Hospital Menino Jesus

today8 de agosto de 2022 remove_red_eye37

As parcelas em atraso totalizavam R$ 5.629.629,64 quando a nova gestão assumiu a prefeitura

Com parcelas em atraso desde o mês de abril, a prefeitura de Itapemirim realizou na última sexta-feira (5), o pagamento de R$ 1.579.629,64 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), ao Hospital Santa Casa, que administra o Hospital Menino Jesus.

Ao assumir a prefeitura, a gestão atual determinou que a Secretaria de Saúde realizasse um levantamento da situação do Hospital Menino Jesus. Foi identificado que o município estava devendo um total de R$ 5.629.629,64 (cinco milhões, seiscentos e vinte nove mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) ao Hospital Santa Casa, que administra o Menino Jesus.

Referente ao contrato de “Gestão Administrativa do Hospital Menino Jesus”, que foi firmado em R$ 18 milhões, com parcelas mensais de R$ 1,5 milhão, em todo o ano de 2022 apenas três parcelas haviam sido pagas, acumulando uma dívida de R$ 4,5 milhões até 1º de julho.

Sobre o serviço de hemodiálise, o poder executivo estava em débito com a Santa Casa no valor de R$ 1.129.629,64 (um milhão, cento e vinte nove mil, seiscentos e vinte nove reais e sessenta e quatro centavos), que é equivalente a um parte da terceira parcela, e as parcelas 4,5 e 6 em suas totalidades.

“Esses atrasos são absurdos. A nossa prioridade será realizar outros pagamentos para quitar esse débito e trabalhar em dia com a saúde pública”, garantiu o Secretário Municipal de Saúde, Joseli José Marquezini.