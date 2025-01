Prefeitura de Piúma abre processos seletivos com salários de até R$ 3.191,11

today6 de janeiro de 2025 remove_red_eye127

A Prefeitura de Piúma anunciou a abertura de três processos seletivos que oferecem um total de 307 vagas para profissionais das áreas de educação e administração. Com salários que podem chegar a R$ 3.191,11, as oportunidades abrangem diferentes níveis de qualificação e funções.

Os processos seletivos terão validade entre seis meses e um ano, dependendo da área de atuação.

Vagas disponíveis

As oportunidades distribuídas estão entre três editais:

· Edital 002/2024: destinado a cargos administrativos, oferece vagas para Motorista, Operador de Máquinas, Operário Braçal, Servente e Vigia. O salário varia de R$ 1.428,00 a R$ 1.642,20, com direito a auxílio-alimentação. É necessário, no mínimo, ensino fundamental completo.

· Edital 008/2024: voltado a Profissionais de Apoio à Inclusão Escolar, com remuneração entre R$ 1.412,00 e R$ 2.647,50, dependendo da carga horária, que varia de 25 a 37,5 horas semanais. Exige-se ensino médio completo e certificados específicos.

· Edital 009/2024: para professores de Língua Inglesa e Ciências, com salário de R$ 3.191,11 para uma carga horária de 25 horas semanais, acrescido de auxílio-alimentação. É obrigatório possuir licença na área específica de atuação.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente no site oficial da Prefeitura de Piúma (https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao). O candidato deve criar uma conta no sistema, inserir suas informações e acompanhar o andamento do processo pelo portal. Os prazos de seleção variam conforme o edital:

Edital 002/2024 : de 6 a 14 de janeiro de 2025, até 23h59.

Edital 008/2024 : de 3 a 10 de janeiro de 2025, até 23h59.

Edital 009/2024 : de 3 a 10 de janeiro de 2025, até 23h59.

foto ilustrativa