Prefeitura de Piúma é contemplada, pela primeira vez, com recurso para o CDA

today3 de agosto de 2020 remove_red_eye116

No Dia do Agricultor, que é comemorado todo 28 de julho, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Piúma recebeu a grata informação de que o município foi aprovado no Edital de Seleção SETADES nº 001/2020, de 12 de fevereiro de 2020, e pela primeira vez em sua história será contemplado com o recurso Estadual destinado ao Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA).

Na próxima quarta-feira (05/08/2020), às 16 horas, no Auditório da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) realizará a assinatura do Termo de Adesão ao Projeto Compra Direta de Alimentos.

O CDA foi idealizado na perspectiva do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) e do combate à pobreza. Consiste na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com um perfil socioeconômico específico (como beneficiários do Programa Bolsa Família, mulheres, assentados de reforma agrária, pescadores artesanais, indígenas, pomeranos, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais), e a doação simultânea dos produtos adquiridos à rede socioassistencial municipal, equipamentos e serviços públicos de assistência social, de segurança alimentar e nutricional, de justiça, de segurança pública e de saúde.

O Termo de Adesão ao CDA será assinado pela prefeita em exercício, secretária de assistência, representante da secretaria de agricultura, representante do COMASP (Conselho Municipal de Assistência Social de Piúma) e agricultores.

Em virtude da pandemia o convite não poderá ser estendido a todos as munícipes. Aproveitamos para reiterar nosso compromisso com ações de contingenciamento do Coronavírus. Por este motivo realizaremos a celebração do Termo de Aceite em local arejado, proporcionando aos participantes a distância recomendada pelas autoridades de saúde.