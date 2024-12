Prefeitura de Piúma lança edital para Guarda-Vidas e Coordenador Supervisor

today12 de dezembro de 2024 remove_red_eye42

A Prefeitura Municipal de Piúma publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Guarda-Vidas e Coordenadores Supervisores. O processo busca preencher 20 vagas para Guarda-Vidas e 2 para Coordenadores, além de formar cadastro de reserva.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no site (https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao), no período de 12 a 18 de dezembro de 2024, entre 8h e 23h59 (horário de Brasília).

Requisitos

Guarda-Vidas:

– Ensino Fundamental completo.

– Certificado de Curso de Formação de Salva-Vidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

– Idade mínima de 18 anos.

Coordenador Supervisor:

– Ensino Médio completo.

– Certificado de Curso de Formação de Salva-Vidas.

– CNH categoria “AB”.

– Idade mínima de 18 anos.

Os resultados serão divulgados no site oficial da Prefeitura, com publicação do resultado final prevista para 23 de dezembro de 2024.

Atribuições

Os Guarda-Vidas realizarão vigilância e salvamento em praias e rios, além de orientar banhistas e prestar informações gerais. Já os Coordenadores Supervisores vão gerenciar equipes, organizar escalas e supervisionar a utilização de EPIs, entre outras funções.

Mais informações

Todas as publicações oficiais serão feitas no site (https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao). Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).

EDITAL