Prefeito de Presidente Kennedy assina desapropriação de terreno para construção do IFES

today14 de novembro de 2024 remove_red_eye138

Município dará um importante passo para a educação e desenvolvimento ao construir as instalações do novo campus do IFES

A Prefeitura de Presidente Kennedy formalizou, nesta quinta-feira (14), a assinatura do documento de desapropriação do terreno destinado à construção do novo campus do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

Em uma reunião no gabinete do prefeito Dorlei Fontão, o reitor do IFES, Jadir Pela, ressaltou a importância do projeto, que representa um marco para o fortalecimento da educação e desenvolvimento regional.

A prefeitura, além de garantir o terreno, assumirá a construção das instalações do instituto, consolidando seu compromisso com o futuro dos jovens e com a qualificação da mão de obra local.

“Essa iniciativa demonstra o empenho do município em fomentar a educação de qualidade e ampliar as oportunidades para nossa população”, destacou Dorlei.

Com essa parceria, Presidente Kennedy se posiciona como um centro promissor para a educação técnica e superior, contribuindo para o progresso socioeconômico da região e abrindo novas portas para os jovens e profissionais do município e das áreas vizinhas.