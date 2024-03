Prefeitura de Presidente Kennedy divulga programação completa da Expo Jaqueira

today13 de março de 2024 remove_red_eye56

A prefeitura de Presidente Kennedy divulgou a programação da 32ª edição da Expo Jaqueira que acontece entre os dias 21 e 24 de março no município.

O evento, que é sempre muito aguardado por todos, aquece a economia local, movimenta o comércio, promove o turismo, permite ao produtor expor seus produtos e animais. E por falar nos animais, eles se destacam durante todo o evento, são as estrelas da Exposição.

Dentre as atrações da Expo Jaqueira está o concurso leiteiro, rodeio, barracas com comidas, bebidas, brinquedos para as crianças e no palco atrações para todos os públicos.

Confira o que vai rolar na Expo Jaqueira 2024:

Quinta-feira 21/03/2024

Concurso leiteiro

22h – Show com Elvis Elan

Sexta-feira 22/03/2024

Concurso leiteiro

21h – Rodeio

22h – Show com Augusto e Atílio

23h30 – Show com Bonde Forró

Sábado 23/03/2024

Concurso leiteiro

21h – Rodeio

22h – Show Adriano Rhod

23h30 – Show Kleiton e Camargo

Domingo 24/03/2024

Concurso leiteiro

21h – Rodeio

22h – Show com Day e Lara