Prefeitura de Presidente Kennedy em combate ao Aedes Aegypti

today4 de março de 2024 remove_red_eye100

Mais de 100 servidores participaram da ação do Dia D contra a Dengue

A Prefeitura de Presidente Kennedy, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (02) mais uma ação de combate ao mosquito Aedes Aegypiti, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya.

Mais de 100 servidores municipais, além dos trabalhadores responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos em Presidente Kennedy, percorreram as ruas do Centro da cidade levando informação, orientando as pessoas e recolhendo todo tipo de recipiente que possa se tornar um possível criador do mosquito.

O lixo recolhido durante toda a ação foi encaminhado para o centro de coleta do município para ser separado, reciclado e fazer o descarte correto do que não for reaproveitado.

Em Presidente Kennedy, os números das arboviroses, que são as doenças causadas pelo abovírus, que incluem dengue, zika e chikungunya, estão em níveis preocupantes. Do dia primeiro de janeiro ao dia primeiro de março foram notificados 96 casos de dengue, 13 foram confirmados, 27 foram descartados para essas doenças e 56 seguem em investigação.

Com relação a chikungunya, nenhum caso foi notificado até o momento, entretanto tem duas notificações confirmadas de zika. Por isso é recomenda-se que a população fortaleça a corrente de enfrentamento ao Aedes Aegypiti.

Outras ações

Temendo a alta incidência no número de casos de arboviroses, comum durante o verão, desde o início de janeiro a Vigilância Ambiental tem trabalhado com a prevenção. Os agentes vem realizando palestras e workshops nas escolas, distribuem panfletos no comércio, desenvolveram o trabalho de conscientização no trânsito relacionado a dengue, zika e chikungunya, no período das competições esportivas; realizam mutirões de limpeza e conscientização em parceria com serviços urbanos, limpeza pública e meio ambiente, em comunidades do interior do município.

Além disso, é realizado rotineiramente bloqueio de casos através das notificações recebidas pela Vigilância Epidemiológica e bloqueios dos focos encontrados nos imóveis através do trabalho de visitas domiciliares pelos agentes de endemias. Capacitação dos agentes, reuniões periódicas com as coordenações e com a secretária municipal de saúde, trabalho de UBV (Ultra Baixo Volume) leve atomizadores manual costal, em locais de difícil acesso para eliminação de possíveis criadouros, e trabalho de UBV pesado veícular termonebulizado, na sede e no interior.