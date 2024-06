Prefeitura de Viana cede terrenos para construção de complexo hospitalar

Mais saúde e acesso à justiça para a população vianense! Em evento histórico, o município determinou a doação de terreno para a construção do primeiro complexo hospitalar de Viana e doação de terrenos para a construção de novo Fórum do Tribunal de Justiça e novo prédio da Promotoria do Ministério Público.

“São três projetos de suma importância para atender as necessidades da população. A todo tempo temos tomado decisões importantes para construir uma cidade que o vianense sonha. A nova sede unificada para o fórum, que atualmente está disperso em três prédios diferentes, vai melhorar o acesso e a eficiência da justiça local. A construção de uma nova sede para o Ministério Público vai substituir as instalações inadequadas e melhorar as condições de trabalho dos promotores. O terceiro e mais significativo projeto vai viabilizar a instalação de um complexo hospitalar, superando desafios iniciais e recebendo propostas de uma instituição renomada para sua construção”, enfatizou o prefeito Wanderson Bueno.

Viana terá um complexo hospitalar

Uma área de 25 mil metros quadrados, localizada no bairro Arlindo Villaschi, deve tornar em realidade o sonho da construção de um complexo hospitalar em Viana, município que é o único da Grande Vitória sem este equipamento público.

A construção do complexo hospitalar é um passo importante para garantir o acesso universal aos serviços de saúde na região e promover o bem-estar da comunidade, dando robustez ao atendimento do SUS em Viana, sem transferir pacientes para outros hospitais em todo o Estado.

O edital de chamamento, aberto por parte da prefeitura, recebeu interesse da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES), que administra hospitais no Estado, como o Hospital Evangélico, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas e o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves.

Na cidade em franco desenvolvimento, a construção de um hospital demonstra o compromisso do município em atender às necessidades crescentes da população e garantir o acesso adequado aos serviços de saúde.

Isso sugere uma abordagem estratégica para atender às demandas específicas da comunidade, potencialmente oferecendo especializações diferentes em cada um dos hospitais para abranger uma gama mais ampla de necessidades médicas.

Bueno enfatiza que o projeto do complexo hospitalar é um dos mais importantes para o município e vai transformando em realidade um sonho de quem escolheu Viana para viver.

“Tivemos a oportunidade de publicar o edital de chamamento simplificado colocando uma área de 25 mil metros em Arlindo Villaschi à disposição para a apresentação de propostas para construir o complexo hospitalar. Foi uma jornada muito grande, mas que chega a um desfecho muito importante para a cidade. Como resultado desse edital tivemos a apresentação de uma proposta muito consistente da AEBES. É uma instituição muito respeitada no Espírito Santo e ela nos apresentou uma proposta consistente, uma proposta em que nós vamos em breve dar esclarecimentos para a população”, disse o prefeito.

“A aprovação dessa lei representa o primeiro passo para que o município possa trabalhar processos para essa instituição de um complexo hospitalar no município de Viana, que para além das atividades econômicas, fomenta o comércio, fomenta a cidade e também vai trazer inúmeros benefícios do ponto de vista de saúde, uma vez que vai ser o primeiro complexo hospitalar aqui do município de Viana”, disse a secretária Jaqueline Jubini.

Novo Fórum e novo prédio da Promotoria

A solenidade também marcou a assinatura de termo de doação de dois terrenos localizados em Viana Sede para a construção de novo Fórum do Tribunal de Justiça e novo prédio da Promotoria do Ministério Público. Os órgãos estão, atualmente, divididos em diversos espaços em Viana Sede, Areinha e Cariacica. A partir desta medida, todos os equipamentos do judiciário estarão no mesmo local, facilitando o acesso à justiça para a população.

Os novos espaços estarão localizados na Rua Aspázia Varejão Dias, que já conta com as sedes da Secretaria de Educação (SEMED), Agência da Previdência Social, Cartório Eleitoral e nova sede da Câmara Municipal, e se tornará em uma rua administrativa onde o cidadão terá acesso a diversos serviços.

“Em diálogo com o Tribunal de Justiça, apresentamos a possibilidade de destinar uma área da cidade para implantar a nova sede mais moderna e que atenderia melhor, trazendo mais dignidade para aqueles que precisam buscar a justiça na cidade de Viana. A segunda proposta segue na mesma direção e nós tivemos uma discussão com o Ministério Público e conseguimos firmar um acordo para destinar uma área na mesma rua onde será instalado o fórum”, destacou o Bueno.

A procuradora do município, Thais Prata, destaca que a doação dos terrenos marca um avanço da cidade no quesito de políticas públicas e de direitos porque vai proporcionar à população o acesso à Justiça e ao Ministério Público.

“A disponibilidade do espaço público numa rua administrativa que será criada aqui no município pra abrigar o Ministério Público e o Tribunal de Justiça é de suma importância, porque o Tribunal poderá concentrar todas as suas varas em um único espaço, facilitando para a sociedade o acesso ao poder judiciário e por sua vez o acesso à justiça. Da mesma forma o Ministério Público vai poder atender com qualidade a população vianense que tanto espera por esse equipamento público de acesso a todos”, disse a procuradora.