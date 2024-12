Prefeitura de Vila Velha alerta empresários sobre golpes

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor, alerta aos empresários da cidade sobre tentativas de golpe que vêm ocorrendo nos últimos dias. O caso envolve criminosos que começaram a enviar emails às empresas locais, contendo falsas notificações de irregularidades e guias fraudulentas para pagamento de taxas de licenciamento que, na verdade, não procedem.



Conforme a diretora da Vila do Empreendedor, Danielle de Deus, o órgão – que realiza a análise de processos de Alvará de Localização e Funcionamento das empresas de Vila Velha – não envia notificações por email e nem guias de pagamento de taxas. “O empresário que receber esse tipo de email deve denunciar o remetente e informar ‘Spam’, pois trata-se de um grande golpe”, ressaltou.



Segundo a diretora, os golpistas estão inventando números de requerimento, falsificando ofícios em nome do setor de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura de Vila Velha, e enviando emails para notificar as empresas da cidade sobre supostas irregularidades em seus Alvarás de Funcionamento e também para cobrar o pagamento de taxas indevidas visando regularizar a situação.



Ameaças

Nas falsas notificações enviadas por e-mail, os criminosos também estabelecem prazos e ameaçam as empresas de sanções – como multas e suspensão temporária das atividades – caso as supostas irregularidades não sejam resolvidas.



Para mais informações e esclarecimentos sobre este golpe, os interessados devem ligar para o telefone/whatsapp (27) 3149-7352 ou enviar email para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]

“Queremos reforçar que os processos de Alvará de Localização e Funcionamento das empresas de Vila Velha são realizados em sistema de protocolo virtual e que a Vila do Empreendedor jamais envia notificações ou guias de pagamento por email. Nossa prioridade é dar suporte aos empreendedores da cidade e garantir que atuem com segurança e tranquilidade para prosperar e gerar emprego e renda para a população canela-verde”, afirma Danielle de Deus.



“Estamos atentos e trabalhando para proteger o ambiente empresarial de Vila Velha. Golpes contra o desenvolvimento econômico da nossa cidade são inaceitáveis e precisam ser combatidos. Por isso, contamos com a colaboração de todos para denunciar essas ações criminosas e reforçamos que o canal oficial da nossa Vila do Empreendedor está à disposição para os esclarecimentos de qualquer dúvida”, ressalta Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.