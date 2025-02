Vila Velha faz chamamento para instituições que atendem crianças e adolescentes

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha lançou, nesta quarta-feira (19), o Chamamento Público nº 001/2025, que busca selecionar propostas de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem fins lucrativos, que estejam interessadas em atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, residentes nos bairros da Região 4 da cidade.

Essa iniciativa, regulamentada pela Lei Federal nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 060/2017, reforça a importância da colaboração entre o poder público e as instituições sociais, para aumentar a oferta de serviços sociais considerados essenciais à comunidade.

Por meio dessas parcerias, é possível ampliar o alcance das políticas sociais, garantindo proteção e desenvolvimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

As Organizações da Sociedade Civil que quiserem participar deste chamamento público devem se cadastrar e enviar suas propostas, até o dia 20 de março, por meio do “Portal Gestão de Repasses”, onde também estão disponíveis todas as informações sobre o edital da Semas. Para isso, basta acessar o seguinte link

https://gestaoderepasses.vilavelha.es.gov.br/Default.aspx ou Clicar Aqui.

Manutenção da territorialização

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o fortalecimento das parcerias com a sociedade é fundamental para garantir a efetividade das políticas públicas municipais e a melhoria da qualidade de vida da população canela-verde, sobretudo a de baixa renda. De acordo com o prefeito, a participação das OSCs nesta área faz a diferença na construção de uma cidade mais inclusiva e socialmente justa.

“Cuidar da nossa gente, especialmente das nossas crianças, é investir no futuro da cidade. Sabemos que a assistência social é um pilar fundamental neste contexto, pois garante oportunidades e proteção a quem mais precisa. E nossa gestão tem um compromisso firme com as políticas sociais. Por isso, com esse chamamento público, poderemos promover novas parcerias com as entidades civis e, assim, ampliar o atendimento às crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, e às suas famílias”, ressalta Arnaldinho.

A secretária municipal de Assistência Social, Letícia Goldner, também considera as parcerias entre a PMVV e as OSCs como um meio assertivo para alcançar crianças e famílias em todos os territórios de Vila Velha:

“O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) tem um papel determinante na vida de crianças e adolescentes que vivem em áreas vulneráveis. Mais do que oferecer atividades, este serviço cria um ambiente de acolhimento, aprendizado e interação, ajudando a fortalecer os laços familiares e comunitários, garantindo que nossos jovens tenham um desenvolvimento saudável e se sintam parte ativa da sociedade”, afirma ela.

