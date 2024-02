Prefeitura de Vitória abre processo seletivo para contratação de bibliotecários

today26 de fevereiro de 2024 remove_red_eye78

A Prefeitura de Vitória (PMV) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de bibliotecários, visando fortalecer a equipe responsável pela gestão e atualização dos acervos das bibliotecas escolares do município. O edital completo foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta segunda-feira (26).

Para participar do processo, é necessário ser portador de diploma de curso superior em Biblioteconomia e possuir registro profissional ativo no conselho de classe. O salário oferecido é de R$ 3.565,02 para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições para o certame terão início no dia 28 de fevereiro, a partir das 10h, e serão exclusivamente online, por meio do site selecao.vitoria.es.gov.br. No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e as informações sobre seu exercício profissional.

Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando os classificados forem chamados. Importante destacar: quem não conseguir comprovar o que declarou na inscrição será eliminado.

Responsáveis por executar trabalhos relacionados à disponibilização de informações aos estudantes, bem como coordenar as atividades pertinentes ao controle e à atualização de acervos das bibliotecas das escolas, os bibliotecários são profissionais essenciais no processo de ensino.

Outras informações: [email protected] ou [email protected]