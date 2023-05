Prefeitura de Vitória abre vagas para biólogo, oceanógrafo e engenheiros na área ambiental

Oportunidade para quem atua na área ambiental. A prefeitura de Vitória abriu vagas para biólogo, agrônomo, oceanógrafo e engenheiros (áreas ambiental, florestal e mecânico) para atuação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

A seleção será por processo simplificado com contratação temporária destes profissionais, conforme edital 012/2023 publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (04), pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Seges).

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o salário varia entre R$ 3.491,54 e R$ 6.117,54, dependendo do cargo. É ofertada 1 vaga para cada função mais cadastro de reserva, com vistas a atender às necessidades de excepcional interesse público do Município de Vitória.

A inscrição será realizada, exclusivamente, por meio eletrônico (internet). Para participar, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, realizar o login e preencher a ficha de inscrição on-line.

A inscrição estará disponível a partir das 8 horas da próxima terça-feira (09) até as 23h59min do dia 18 de maio deste ano, ininterruptamente, considerando o horário oficial de Brasília (DF). No momento da inscrição, o candidato deverá preencher os campos conforme orientações disponíveis no site e o disposto no edital.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, os novos profissionais atuarão nas gerências de Controle Ambiental, na de Áreas Verdes e de Pesquisa e Monitoramento de Ecossistemas.

“Estes profissionais vão nos ajudar na gestão ambiental da cidade, contribuindo na elaboração, planejamento e execução de ações, além dos controles ambientais visando a proteção de ecossistemas e dos recursos naturais”, apontou o secretário.

As dúvidas em relação ao presente processo deverão ser dirimidas junto à Coordenação de Monitoramento Atmosférico, Hídrico e do Solo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), no telefone: (27) 3382-6552 ou e-mail: [email protected]; e também junto à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Seges, no e-mail [email protected] e telefone (27) 3382-6071.

foto Elizabeth Nader