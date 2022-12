Prefeitura de Vitória concede gratificação aos servidores da Educação

A Prefeitura de Vitória concedeu Progressão Horizontal por Antigüidade; Progressão Horizontal por Merecimento e Desempenho; e Progressão Vertical aos servidores do Magistério da capital. A publicação saiu no Diário Oficial do município desta terça-feira (6).

“É a gestão do prefeito Lorenzo Pazolini valorizando mais uma vez os servidores de Vitória”, comentou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

A lista com os nomes dos contemplados com progressão está publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (5) e pode ser acessada aqui.

As progressões

A Progressão Horizontal por Antigüidade deferida aos servidores do Magistério Público Municipal é prevista nos Artigos 23 e 24 da Lei Municipal n° 6.754, de 18 de Novembro de 2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória).

A Progressão Horizontal por Merecimento e Desempenho aos servidores do Magistério Público do Município de Vitória é prevista no art. 23 e 24 da Lei nº 6.754, de 16 de novembro de 2006, alterada pela Lei nº 7.860, de 21 de dezembro de 2009 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória).

A Progressão Vertical deferida ao(s) servidor(es) do Magistério Público Municipal é prevista nos Artigos 21 e 22 da Lei Municipal n° 6.754, de 2006.

