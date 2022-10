Prefeitura de Vitória lança edital para construção de nova escola municipal no bairro Resistência

today25 de outubro de 2022 remove_red_eye76

Ampliação da capacidade de vagas, atendimento em tempo integral e mais conforto para estudantes. A Prefeitura de Vitória lança, nesta quarta-feira (26), o edital para contratação da construção da nova sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ronaldo Soares, em Resistência. A comunidade aguarda a nova sede da unidade de ensino desde 2005.

A proposta é pela construção de 12 salas de aula, salas para direção, coordenação, áreas de recreação, auditório e biblioteca, entre outros, em 4.500 metros quadrados de área construída para atender 340 estudantes em tempo integral. O custo total máximo da obra é de R$ 19.199.471,88 em 24 meses de intervenções.

” É uma tarde de emoção. Temos que comemorar a mudança de realidade, daremos dignidade, respeito e cidadania às famílias, colocando Resistência no mapa de prioridades da Prefeitura de Vitória. É importante a gente fixar algumas premissas e informações aqui. Em uma única unidade de ensino estamos investindo quase R$ 20 milhões, fora as novas ruas, as escrituras, e novos projetos ainda por vir. Nós mudamos a lógica da cidade, não existe região mais ou menos importante, todas são importantes, mas estamos cuidando mais de quem mais precisa. Eu garanto que a escola que entregaremos não deixará nada a desejar às escolas de outras regiões. Vamos entregar a escola Ronaldo Soares em tempo integral”, afirmou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

A construção desta unidade de ensino visa a atender a demanda de crianças na faixa etária para o ensino fundamental, principalmente no bairro Resistência e arredores, conforme previsto no Plano Municipal de Educação.

“Nunca é demais lembrar o porquê estamos aqui, em um ano e dez meses de gestão. Fizemos o planejamento estratégico e vamos alcançar com a Secretaria de Educação os R$ 200 milhões em investimento muito antes dos quatro anos. Esta será a oitava nova sede de escola em construção na cidade, com projeto sustentável e acessível”, destacou o secretário de Obras, Gustavo Perin.

A demanda está contemplada no planejamento estratégico do município denominado “Plano Vitória – Planejamento Estratégico 2021-2024”, e está contida nas ações referentes às obras de Construção, Reforma e Ampliação de Escolas, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas nas modalidades de ensino regular e em tempo integral, e melhorar a infraestrutura física de Centros Municipais de Educação Infantil e escolas da rede de Vitória.

“Hoje é um dia extremamente feliz, apresentando o projeto de uma escola com condições de atendimento para a comunidade de Resistência. Esse é um trabalho de responsabilidade dos secretários liderados pelo prefeito Lorenzo Pazolini. Esse projeto vai sair do papel, faremos a entrega dessa obra para a comunidade. Nunca se viu tanto investimento, as unidades de ensino estão sendo cuidadas. Estamos fazendo os investimentos em todas as partes da cidade para que a nossa educação pública seja de fato de qualidade e que nossos estudantes aprendam”, disse a secretária de Educação, Juliana Rohsner.

O projeto

O programa de necessidades atende ao memorial de Escolas Municipal de Ensino Fundamental (Emef), fornecido pela Semob e possui os seguintes setores:

– Direção / Administrativo, composto de direção e secretaria;

– Técnico / Pedagógico, composto de coordenação, sala de professores, sala do pedagogo, sala de planejamento individual, sala de planejamento;

– Pedagógico, composto de salas de aula, salas de apoio ao integral, sala de artes, sala de recursos multifuncionais, sala de ciências, sala multiuso, sala de música, sala de recursos tecnológicos, biblioteca;

– Recreação / Assistência, composto de sala de rádio e grêmio, pátio coberto;

– Auditório, composto de auditório e camarins.

“Estou na comunidade desde 2006, em 2005 a escola foi municipalizada. A gente fazia Educação Física e o horário de recreio com cone no meio da rua. Hoje estamos vendo esse projeto e eu espero inaugurar a escola em tempo integral”, ressaltou a diretora da unidade de ensino, Wilma Sacht.

Líder comunitário de Resistência, João Batista falou sobre a importância da escola para o bairro. “Para nós é um orgulho saber que teremos uma escola de qualidade, que hoje não tem. Eu estudei no Ronaldo Soares. É uma luta antiga, outros não tiveram a coragem de fazer, mas o prefeito Pazolini tem compromisso com a cidade. Agradeço a toda equipe que está acompanhando esse projeto”, pontuou.

Líder histórico da comunidade, José de Souza, mais conhecido como Tilé, também comemorou a conquista. “Isso é uma luta de muitos anos. Hoje, com menos de dois anos, temos um prefeito trabalhando muito, quero agradecer todos os secretários que ajudam a gente. É uma coisa muito importante essa escola. Mudou a comunidade”.

Outras obras em Resistência

Em execução: reforma e instalações elétricas da Emef Rita de Cássia Silva Oliveira, investimento de R$ 3,6 milhões.

Concluída: arquibancada no campo de Resistência.

Projetadas: contenção Lote 3 BID – 3, contenção Lote 3 BID – 7, e reforma na Unidade de Saúde.

Novas sedes

Desde janeiro de 2021, para obras de reforma estrutural, reparos, troca completa de telhado e construção de novas sedes de unidades de ensino da rede municipal de Vitória, já foram investidos mais de R$ 108 milhões em obras licitadas, contratadas, em andamento ou já entregues pela Prefeitura de Vitória, com intervenções em 63 das 103 unidades de ensino, considerando os 49 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e 54 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef).

No momento, estão em processo de construção as novas sedes de sete unidades de ensino de Vitória:

– Cmei Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi, com investimento de R$ 10.042.461,28;

– Emef Paulo Reglus Neves Freire, em Inhanguetá, com investimento de R$ 5.452.942,32;

– Emef Paulo Roberto Vieira Gomes, em São Benedito, com investimento de R$ 10.639.728,70;

– Emef São Vicente de Paulo, no bairro Moscoso, com investimento de R$ 18.810.451,19;

– Cmei Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro, com investimento de R$ 9.050.000;

– Emef Irmã Jacinta Soares de Souza Lima, no Romão, com investimento de R$ 13.599.000;

– Cmei Geisla da Cruz Militão, em São José, com investimento de R$ 12.302.000.

fotos Leonardo Silveira/PMV